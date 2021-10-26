Tarkan'dan 'Gökçe Erhan' paylaşımı: "Gözyaşları hepimizin gözlerinden dökülüyor"

26 Ekim 2021 Salı, 15:24

Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına yönelik çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın, Trabzon'un Sürmene ilçesinde tek yaşadığı, Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan’ın ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edilmiş, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Ev, kullanılamaz hale gelirken, Erhan’ın tabloları da küle dönmüştü.

'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ

Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulunmuştu. Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlatmıştı.

Sosyal medyanın gündemine oturan olayın yakınları sürerken; sanatçı Tarkan'dan da ressam Gökçe Erhan için bir paylaşım geldi.

"GÖZYAŞLARI HEPİMİZİN GÖZLERİNDEN DÖKÜLÜYOR"

Basın açıklaması sırasında Erhan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı anları paylaşan Tarkan, "Gökçe'nin gözyaşları hepimizin gözlerinden dökülüyor..." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımı şu şekilde: