Tarkan: "Hayvan avlamanın ihalesi mi olur?"
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, Mersin ili bölgesinde yaşayan 39 yaban keçisinin avlattırılması için ihale vermiş, tepkiler ve itirazlar sonucu ihalelerin iptali istemiyle dava açılmıştı. İlgili yargı süreci devam ederken; sanatçı Tarkan'dan konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Ünlü sanatçı, "Hayvan avlamanın ihalesi mi olur yahu? Rahat bırakın hayvanlarımızı!" diyerek söz konusu ihaleye tepki gösterdi.
Mersin'de 39 yaban keçisinin avlattırılmasına yönelik ihale açan Tarım ve Orman Bakanlığı 7.Bölge Müdürlüğü'ne yönelik tepkiler sürüyor.
İlgili bakanlık tarafından açılan ihale; Çamlıyayla Cehennem Deresi, Tarsus Kadıncık Vadisi, Hopur, Topaşır, Mut Kesteldağı, Gülnar Azıtepe, Silifke Kırtıl, Cılbayır, Hisar-Gedik Dağı ve Seyranlık kesiminde ki 39 yaban keçisinin avlanmasını kapsıyor.
Son olarak, Mersin Barosu Tarım ve Orman Bakanlığı 7.Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına yönelik 01.06.2021 tarihinde açılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.
Doğa Deneği'ne göre, iptal istemiyle ac¸ılan davada; davanın kısmen esastan reddi gerçekleşti.
TARKAN'DAN SERT TEPKİ
Olaya ilişkin yargı süreci devam ederken; sanatçı Tarkan'dan söz konusu karara ilişkin bir paylaşım geldi.
Sosyal medyadan Doğa Deneği'nin gönderisi paylaşan ünlü sanatçı, "Hayvan avlamanın ihalesi mi olur yahu? Bu ne saçmalıktır? Kaç zamandır direniyoruz hayvan ve doğa severler olarak. Rahat bırakın hayvanlarımızı!" ifadelerini kullandı.
Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:
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