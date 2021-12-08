Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım
Megastar Tarkan, geçtiğimiz haftalarda yeni projeleri için Almanya'dan İstanbul'a gelmişti. Yeni şarkısı için çalışmalara başlayan Tarkan, müzik stüdyosundan pozlarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü sanatçı, daha önce de yeni şarkısı için çalışmalara başladığını açıklamıştı.
Koronovirüs salgının başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmişti.
İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmalarına başlayan Tarkan, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
Yeni albüm çalışmalarına hız veren Tarkan, stüdyoda çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Tarkan'ın yeni şarkısının 2022'de hayranlarıyla buluşması bekleniyor.
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI
Ünlü sanatçı Tarkan, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını daha önce de duyurmuştu. Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıklarını "Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kayıdı" notuyla takipçilerine aktarmıştı.
YILBAŞINDA SAHNE ALACAK
Uzun süre sahnelere ara veren Tarkan, yılbaşında ise Mısır'da bir otelde konser verecek. Mısır'da sahneye çıkacak olan Tarkan'ın alacağı ücret ise bilinmiyor.
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