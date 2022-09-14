Tarkan'dan Kapadokya tepkisi: İnanılır gibi değil
Sanatçı Tarkan, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya'da, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yol çalışmalarına tepki gösterdi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor. 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yol çalışmalarına art arda tepkiler geliyor.
Şarkıcı Tarkan, Kapadokya'da yol yapımı için bazı peri bacalarının iş makineleriyle yıkılmasına isyan etti.
Twitter'dan iş makinelerinin çalışmasına dair video paylaşan Tarkan #Kapadokya #KapadokyayaDokunma etiketlerini kullanarak "Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı" dedi.
Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı. #Kapadokya #KapadokyayaDokunma pic.twitter.com/MGrsXRSIrj— Tarkan (@tarkan) September 14, 2022
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