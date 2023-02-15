Tarkan'dan zehir zemberek deprem açıklaması! İsyanı olay oldu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 18:07

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 18:07

Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir deprem felaketi yaşadı. Ancak iktidar medyasında vatandaşın ve bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar yer bulamıyor.

1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hiç bir şeyin değişmediğine dikkat çeken çok sayıda uzman sitem etmişti. Bir çok ünlü isimde yaşanan deprem felaketinden sonra açıklamalarda bulundular.

Kimi depremzede vatandaşlar için yardım toplarken kimi ünlüler ise bölgede yer alarak bölge halkına destek oldular.

Depremzede vatandaşlar için yardımlarını esirgemeyen pop yıldızı Tarkan sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yaptı.

‘Yaşanılan deprem felaketini herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarıyla izlediğini’ söyleyen Tarkan, “Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim” diyerek Instagram hesabından şunları paylaştı;





“Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdigi tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.”





‘Sorumlular değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor’

“Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını.. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor.





İnanılır gibi değil.. Çok yazık.. Milletimiz bunu haketmiyor.”