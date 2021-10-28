Tarkan'ın servet kazandığı reklam filmini Cem Yılmaz ti'ye aldı

28 Ekim 2021 Perşembe, 15:30

Pandemi dönemini ailesiyle Almanya’da geçiren Tarkan bir reklam filmiyle ekranlara geri döndü. Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesiyle el sıkıştı. Geçtiğimiz hafta çekimler için Türkiye'ye gelen Tarkan'ın ilk reklam filmi yayınlandı.

Megastar, kişisel Twitter hesabından, reklam filmini "İşte çekimlerine gittiğim, günlerdir üzerinde çalıştığımız ilk Trendyol reklam filmi" ifadesiyle paylaştı.

Birkaç saniye göründüğü reklam filminden tam 30 milyon lira kazandığı iddia edilen Tarkan, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

"TARKAN'DAN SİPARİŞ GELMİŞ ONU GÖTÜRECEĞİM"

Başka bir e-ticaret sitesinin reklam yüzü olan Cem Yılmaz da, yaptığı Tarkan espriyle takipçilerini gülümsetti. İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi. Sunucu İbrahim Selim de "Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum" yanıtını verdi.



