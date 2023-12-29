Tarlada fiyatı 2, markette 20 TL! Ürünler dalında çürüyor...

Hatay’ın bereketli topraklarında yetişen mandalinada bu yıl rekolte beklenenin üstüne çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:35
Tarlada fiyatı 2, markette 20 TL! Ürünler dalında çürüyor...
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay’ın bereketli topraklarında yetişen mandalinada bu yıl rekolte beklenenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı tarlada 2 TL’ye kadar düştü.

Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle tarla fiyatıyla market fiyatında yaşanan fiyat farkı mandalinayı da vurdu. Büyükşehirlerde mandalina fiyatı 20 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle dalda çürümeye bırakılan mandalinalar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimi ile yeniden hasat edilmeye başlandı.



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