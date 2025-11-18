Tarsus’ta ilk hasat sevinci: Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli!

Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle İstiridye Mantarı Üretim Kursu düzenlendi, dönemin ilk hasat heyecanı da yaşandı. Uluslararası geçerliliği olan ve e-Devlet üzerinden erişilebilen resmi sertifika sağlayan kurs ile tarım ve girişimcilik alanında yeni bir umut kapısı oluşturduğu belirtildi.

Kurs kapsamında, mantar üretimine giriş, üretim ortamının hazırlanması, kompost ve misel hazırlığı, istiridye mantarına dayalı hastalıklarla mücadele, hasat yöntemleri ile satış ve pazarlama stratejileri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli ve sürekli gelir sağlayabilen istiridye mantarı, girişimciler, çiftçiler ve evinde üretim yapmak isteyen bireyler için ideal bir ürün olarak öne çıktığı ifade edildi. Kurs boyunca katılımcıların, mantar üretim sürecine dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak kendi üretimlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olduğu da aktarıldı.