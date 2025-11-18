Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarsus’ta ilk hasat sevinci: Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli!

Tarsus’ta ilk hasat sevinci: Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli!

18.11.2025 13:52:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Tarsus’ta ilk hasat sevinci: Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli!

Mersin’de istiridye mantarı üretimine ilgi artarken, Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim iş birliğiyle açılan kursta dönemin ilk hasadı yapıldı. Kursiyerler hem üretim tecrübesi kazandı hem de kendi geçimlerini sağlayacak yeni bir gelir kapısı edindi.

Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle İstiridye Mantarı Üretim Kursu düzenlendi, dönemin ilk hasat heyecanı da yaşandı. Uluslararası geçerliliği olan ve e-Devlet üzerinden erişilebilen resmi sertifika sağlayan kurs ile tarım ve girişimcilik alanında yeni bir umut kapısı oluşturduğu belirtildi.

Kurs kapsamında, mantar üretimine giriş, üretim ortamının hazırlanması, kompost ve misel hazırlığı, istiridye mantarına dayalı hastalıklarla mücadele, hasat yöntemleri ile satış ve pazarlama stratejileri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli ve sürekli gelir sağlayabilen istiridye mantarı, girişimciler, çiftçiler ve evinde üretim yapmak isteyen bireyler için ideal bir ürün olarak öne çıktığı ifade edildi. Kurs boyunca katılımcıların, mantar üretim sürecine dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak kendi üretimlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olduğu da aktarıldı.

 

 

İlgili Konular: #Mersin #hasat #mantar