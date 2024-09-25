Taşlı arazide yetiştiriliyor: 10 bin 700 dekarlık alanda ekim yapıldı

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin hasadına başlandı.

Taşlı arazide yetiştiriliyor: 10 bin 700 dekarlık alanda ekim yapıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:42

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Çınar ilçesinin kırsal Bayırkonak Mahallesi'nde yetiştirilen Karacadağ pirincinin hasadı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, önce orakla, sonra biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Zorluoğlu, çiftçinin bayramı niteliğinde olan hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır'ın tarım şehri olduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır çok güçlü bir tarım şehri. 2023 yılındaki tarımsal üretim değeri 16 milyar liranın üzerinde ve Türkiye'de 10'uncu büyük tarım şehri. Baraj projelerinin tamamlanmasıyla sulanabilir topraklarımız 3 kat artacaktır. Yani şu anda 1,5 milyon dönüm şeklinde sulanabilen toprağımız bu barajlar tamamlandığında, sulama sistemleri tamamlandığında 4,5 milyon dönüme çıkacak. Böylece şehrimizdeki tarımsal üretim de en az iki üç kat artacak, istihdam o şekilde genişleyecek. Diyarbakır Türkiye'nin çok daha ön sıralarına bu manada bir tarım şehri olarak yükselecek."

Kentin 9 ilçesinde bu yıl 10 bin 700 dekarlık alanda ekim yapıldığını aktaran Zorluoğlu, rekolte beklentisinin yaklaşık 6 bin ton olduğunu kaydetti.


Etiketler: #diyarbakır #Karacadağ #hasat

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