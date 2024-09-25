Edirne'nin 'beyaz altın'ında hasat başladı: Mayıs ayında ekilmişlerdi...

Türkiye'de çeltiğin yarısına yakını sağlanan Edirne'de, çiftçinin "beyaz altın" olarak gördüğü ürünün hasadı sürüyor.

Edirne'nin 'beyaz altın'ında hasat başladı: Mayıs ayında ekilmişlerdi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:54

Mayıs ayında tohumları toprakla buluşturulması ardından filizlenen ve meşakkatli bir süreç ile olgunlaşan çeltikte hasat mesaisi devam ediyor.

Biçerdöverler tarlalarda ürünü hasat ediyor.

Yaklaşık 500 bin dekar alanda gerçekleştirilen hasadın bir ay sürmesi bekleniyor.

Üyüklütatar köyünde üretici Egemen İzmir, AA muhabirine bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı rekoltenin düşük olacağını öngördüğünü söyledi.

Dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim almayı beklediklerini dile getiren İzmir, "Bugün siftah yaptık. Yaklaşık 130 günde olgunlaşıyor. Her gün başında olman gerekiyor. Çok zahmetli bir iş. Bir bebek gibi ilacını, suyunu her gün takip etmek gerekiyor. Hasat yaklaşık 40 gün devam eder. Tarlada hasat ettikten sonra kurutma işlemi gerçekleşecek." dedi.

Aynı köyde bir başka üretici Ahmet Kızanlık ise hasada sabah başladıkların ve verimin iyi gözüktüğünü belirtti.


Etiketler: #EDirne #çeltik #hasat

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