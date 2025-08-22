TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi 7 kahvesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 18:18:00
Dünyanın dört bir yanından kahve severlerin oylarıyla belirlenen TasteAtlas listesine göre dünyanın en iyi 7 kahvesi açıklandı. Küba’dan Hindistan’a, Yunanistan’dan Türkiye’ye uzanan bu liste, kahve tutkunları için lezzet turu niteliğinde.

Kahve dünyasında öne çıkan lezzetler, sadece tadıyla değil, kültürel geçmişi ve hazırlanış ritüelleriyle de dikkat çekiyor. TasteAtlas’ın en iyi kahveler sıralamasına göre belirlenen yedi kahve, her biri farklı bir ülkenin damak zevkini yansıtıyor.

Image


CUBAN ESPRESSO (CAFÉ CUBANO)


Küba’nın karakteristik espresso sunumudur. Yoğun aroması, esmer şekerle hazırlanan kremsi “espuma” (köpük) tabakası ile tanınır—tatlı ve güçlü bir fincan deneyimi sunar.

Image

SOUTH INDİAN FİLTER COFFEE


Hindistan’ın güneyinden gelen bu demleme; koyu kavrulmuş kahve ve cikori karışımı ile hazırlanır. Çok katmanlı, aromatik ve geleneksel bir içim deneyimidir.

Image

ESPRESSO FREDDO


Yunanistan doğumlu bu kahve, buzlu espressoyu çalkalayarak hazırlanır ve ferahlatıcı, köpüklü bir dokuyla sunulur—özellikle sıcak havalarda favoridir.

Image

FREDDO CAPPUCCİNO


Bir başka Yunan favorisi, soğuk köpüklü süt ile espresso birleşimi. Kıyıda köpük, içte serinletici tatlılık sunar.

Image



CAPPUCCİNO


İtalyan klasiği; eşit oranda espresso, buharlanmış süt ve süt köpüğü… Dengeli aromasıyla dünya genelinde kahve keyfinin sembolü haline gelmiştir.

Image

TÜRK KAHVESİ


İnce çekilmiş kahvenin süzülmeden kaynar suyla hazırlanmasıyla elde edilen, yoğun kıvamlı, telvesiyle servis edilen bu kahve, zengin aroması ve ritüel boyutuyla bilinir.

Image

RİSTRETTO


Daha az suyla yapılan yoğun espresso shot’tır. Daha güçlü ve aromatik bir fincan sunar—yoğun tat arayanların favorisidir.

İlgili Konular: #kahve #tasteatlas