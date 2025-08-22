TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi 7 kahvesi

Kahve dünyasında öne çıkan lezzetler, sadece tadıyla değil, kültürel geçmişi ve hazırlanış ritüelleriyle de dikkat çekiyor. TasteAtlas’ın en iyi kahveler sıralamasına göre belirlenen yedi kahve, her biri farklı bir ülkenin damak zevkini yansıtıyor.



CUBAN ESPRESSO (CAFÉ CUBANO)



Küba’nın karakteristik espresso sunumudur. Yoğun aroması, esmer şekerle hazırlanan kremsi “espuma” (köpük) tabakası ile tanınır—tatlı ve güçlü bir fincan deneyimi sunar.





SOUTH INDİAN FİLTER COFFEE



Hindistan’ın güneyinden gelen bu demleme; koyu kavrulmuş kahve ve cikori karışımı ile hazırlanır. Çok katmanlı, aromatik ve geleneksel bir içim deneyimidir.





ESPRESSO FREDDO



Yunanistan doğumlu bu kahve, buzlu espressoyu çalkalayarak hazırlanır ve ferahlatıcı, köpüklü bir dokuyla sunulur—özellikle sıcak havalarda favoridir.





FREDDO CAPPUCCİNO



Bir başka Yunan favorisi, soğuk köpüklü süt ile espresso birleşimi. Kıyıda köpük, içte serinletici tatlılık sunar.







CAPPUCCİNO



İtalyan klasiği; eşit oranda espresso, buharlanmış süt ve süt köpüğü… Dengeli aromasıyla dünya genelinde kahve keyfinin sembolü haline gelmiştir.





TÜRK KAHVESİ



İnce çekilmiş kahvenin süzülmeden kaynar suyla hazırlanmasıyla elde edilen, yoğun kıvamlı, telvesiyle servis edilen bu kahve, zengin aroması ve ritüel boyutuyla bilinir.





RİSTRETTO



Daha az suyla yapılan yoğun espresso shot’tır. Daha güçlü ve aromatik bir fincan sunar—yoğun tat arayanların favorisidir.