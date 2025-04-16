Tatilde izleniyor musunuz? Gizli kamerayı tespit etmenin 5 yolu

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:07

Seyahate çıktığınızda kendinizi güvende hissetmek en doğal hakkınız. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, otel odalarına gizli kameralar yerleştirerek mahremiyetinizi tehdit edebiliyor. Peki, böyle bir durumla karşı karşıya olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

1. ODADA GÖZLE TARAMA YAPIN

Duman detektörleri, prizler, saatler, TV çevresi, masa lambaları, hatta su şişeleri bile gizli kameraların saklandığı yerler olabilir.

Mercek arayın: Küçük, parlak, siyah yuvarlak bir yüzey kamera lensi olabilir.

2. IŞIK TESTİ YAPIN

Odanın ışıklarını kapatın. Telefonunuzun flaşıyla karanlıkta etrafa tutun. Kamera lensleri ışığı yansıtacağı için parlayabilir.

3. TELEFONUN KAMERASINI KULLANIN

Kızılötesi (IR) ışıklar çoğu gizli kamerada bulunur. Bu ışıklar çıplak gözle görünmez ama telefon kamerasıyla görülebilir.

Işıkları kapatıp telefon kamerasını uzaktan kumanda gibi IR ışık yayan bir cihaza tutarak test edebilirsiniz.

4. Wİ-Fİ AĞINI KONTROL EDİN

Gizli kameralar Wi-Fi üzerinden çalışabilir. “Fing” gibi uygulamalarla bağlı cihazları tarayabilir, şüpheli bir cihaz olup olmadığını görebilirsiniz.

5. GİZLİ KAMERA DEDEKTÖRÜ KULLANIN

Seyahatlerinizde taşınabilir dedektörler kullanarak güvenliğinizi artırabilirsiniz. Bu cihazlar radyo frekanslarını algılayarak gizli cihazların yerini tespit eder.

NE YAPMALI?

Eğer bir gizli kamera bulduğunuzu düşünüyorsanız:

Cihaza dokunmadan otel yönetimini ve polis birimlerini bilgilendirin.

Odanızı hemen değiştirin.

Olayın belgesini (fotoğraf/video) güvenli bir şekilde alın.