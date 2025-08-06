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Tatilde kaza geçiren Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

Tatilde kaza geçiren Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

6.08.2025 09:57:00
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Haber Merkezi
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Tatilde kaza geçiren Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin efsane ismi Selami Şahin, yaz tatilini geçirdiği Çeşme’de talihsiz bir kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. 77 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alışmak Sevmekten Zor, Ben Sevdalı Sen Belalı, Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım ve Özledim gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin,  talihsiz bir kaza geçirdi.

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Şahin, dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti. Kazanın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı.

Hastanede çekilen röntgen sonrası, Selami Şahin’in kolunda ciddi bir kırık ya da çıkık bulunmadığı belirtildi. Doktorlar, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yalnızca bir süre dinlenmesinin yeterli olacağını ifade etti.

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