Tayvan'da bir kadın cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
Tayvan'da bir kadın cinsel ilişki sırasında balkondan bir otomobilin üzerine düştü. Feci şekilde belinden yaralanan kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir kadın, cinsel ilişki sırsında balkonda dengesini kaybederek, evin önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
The Sun'ın haberine göre, kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Belinde kırık olduğu ifade edilen kadının, iki hafta tedavi altında kalabileceği bildirildi.
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