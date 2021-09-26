Tayvan'da bir kadın cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

26 Eylül 2021 Pazar, 14:50

Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bir kadın, cinsel ilişki sırsında balkonda dengesini kaybederek, evin önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

The Sun'ın haberine göre, kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Belinde kırık olduğu ifade edilen kadının, iki hafta tedavi altında kalabileceği bildirildi.