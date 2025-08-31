Tazeliğini koruyarak besin değerini artırın: Meyve ve sebzeleri daha uzun süre saklamanın 6 yolu

Meyve ve sebzeler sağlıklı bir yaşam için en önemli besin gruplarının başında gelir. Ancak yanlış saklama yöntemleri yüzünden bu besinler kısa sürede bozulur ve israf olur. Oysa birkaç pratik yöntemle sebze ve meyvelerin tazeliğini günlerce, hatta haftalarca korumak mümkündür. Peki, gıdaların tazeliğini koruması için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? İşte, meyve ve sebzeleri daha uzun süre saklamanın 6 yolu...

MEYVE VE SEBZELERİ DAHA UZUN SÜRE SAKLAMANIN 6 YOLU

1. Doğru saklama ortamını seçin

Her meyve ve sebzenin ihtiyacı farklıdır. Örneğin; domates buzdolabında hızla lezzetini kaybederken, marul ve ıspanak gibi yeşillikler soğuk ortamda daha uzun süre dayanır. Hangi besinin oda sıcaklığında, hangisinin buzdolabında saklanması gerektiğini bilmek önemlidir.

2. Etilen gazına dikkat edin

Muz, elma ve domates gibi bazı meyveler etilen gazı salgılar. Bu gaz diğer sebze ve meyvelerin olgunlaşmasını ve çabuk bozulmasını hızlandırır. Bu nedenle bu ürünleri ayrı kaplarda veya poşetlerde saklamak faydalı olacaktır.

3. Doğru saklama kapları kullanın

Plastik poşetler yerine hava alan fileler, cam kavanozlar veya delikli saklama kapları tercih edilmelidir. Bu sayede hava dolaşımı sağlanır ve küf oluşumu engellenir.

4. Yeşillikleri nemli havluyla sarın

Marul, maydanoz veya dereotu gibi hassas yeşillikler çabuk su kaybeder. Nemli bir kağıt havluya sarıp buzdolabı poşetine koyarsanız daha uzun süre canlı kalır.

5. Yıkanmış olarak saklamayın

Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce yıkamak çabuk bozulmalarına neden olur. Bunun yerine tüketmeden hemen önce yıkamak daha doğru bir yöntemdir.

6. Dondurarak uzun süre saklayın

Mevsiminde aldığınız sebze ve meyveleri küçük porsiyonlar halinde doğrayıp dondurabilirsiniz. Özellikle bezelye, fasulye, çilek ve böğürtlen gibi ürünler dondurularak aylarca taze kalabilir.