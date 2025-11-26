TDK 2025 yılının kelimesi/kavramı için öneri nasıl ve nereden yapılır?

‘’Yılın Kelimesi/Kavramı’’nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulaması, ilk kez 2024 yılında gerçekleştirilmişti. Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, söz konusu uygulamayı geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda ‘’2025 Yılının Kelimesi/Kavramı’nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı. Peki, 2025 yılının kelimesi/kavramı için öneri nasıl ve nereden yapılır?

2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN ÖNERİ SÜRECİ BAŞLADI

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre; Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN ÖNERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öneride bulunmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek.

Önerilerin, 2025 yılının ruhunu özetleyen, toplumsal gerçeklikleri yansıtan bir kelime / kavram olması önem taşıyor.

2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI ÖNERİ SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2025 yılının kelimesi/kavramı için öneri süreci 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TDK ile Ankara Üniversitesince, ilki 2024'te gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.