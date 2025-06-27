Teatral konserde Barok dönemin iki ustası buluştu

Cemal Reşit Rey Konser salonuna çok yakışan konserde deneysel tiyatronun çarpıcı bir örneği verildi. Teatri 35’in üç oyuncusu Antonella Parrella, Gaetano Coccia ve Francesco Ottavio de Santis ile aynı zamanda theorbo çalan şef Gabriele Palomba yönetimindeki Barok müzik topluluğu La Venexiana eşliğinde Caravaggio’nun 20’ye yakın tablosunu, sahne üstünde kılıktan kılığa girerek müthiş bir sadakatle 80 dakika boyunca canladırdılar.





Canlı tabloları 2011’den bu yana birçok orkestra, aralarında La Venexiana’nın da olduğu toplulukla sahneye taşıyan Teatri 35’e, sopranolar Emanuela Galli ile Palomba’dan oluşan ünlü Barok vokal ve çalgı topluluğu ağırlıklı olarak Monteverdi’nin bestelerini seslendirdi. Konser, iyi müziğin her türlü sanat üretimine eşlik ederek güç katabileceğini gösterdiler.