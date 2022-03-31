Tek bacağıyla yüzlerce kilometre bisiklet sürüyor
Adana’da küçükken babasının kamyonetinin altında kalan ve sol bacağı kesilen engelli Ahmet Dönmez, bisikletiyle engelleri aştı. Tek bacağıyla bisiklet kullanan ve 200 kilometre uzaktaki illere bile gidebilen Ahmet, yarışmalara katılmak istiyor.
32 yaşındaki Ahmet Dönmez, 13 yaşındayken babası Gani'nin kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kaldı ve sol bacağı kesildi. O günden sonra tek bacağıyla hayata tutunan Dönmez, birçok spor dalıyla ilgilendi ancak 3 sene önce bisiklet sürmeye başladı.
Bisikletle kilometrelerce pedal çevirerek hayata tutunan gencin en büyük hedefiyle triatlon sporcusu olmak.
“YOLDA GÖRENLERİN GÜZEL TEPKİLERİNİ ALIYORUM”
Ahmet Dönmez, insanların kendisini gördüğünde motive olduğunu söyleyerek, “Yorucu bir spor yapıyorum. ‘Tek bacakla yorulmuyorsun’ diyenler var ama yoruluyorum. Mersin’e, Hatay’a gidip geliyorum bisikletle. Yolda görenlerin güzel tepkilerini alıyorum. Benim videomu çekiyorlar. Öyle olunca da motive oluyorum ve daha çok azmediyorum. Çünkü insanlara umut olduğumu görüyorum” diye konuştu.
“DÜŞMEKTEN KORKMASINLAR”
Kendisi gibi engellilerin bisiklet sürebileceğine dikkat çeken Dönmez, “Bu sporu benim gibi engelli arkadaşlarımda yapabilir. Ben zaten tek bacak sürüyorum. Bu bisikleti böyle sürmek için gerekli aparatlar var. Biraz cesaret ve gayret lazım. Düşmekten korkmasınlar. Ben düşe kalka kendimi geliştirdim” ifadelerini kullandı.
“YARIŞLARA KATILMAK İÇİN SPONSOR ARIYORUM”
Maddi imkansızlıklar nedeniyle yarışlara katılamadığını da söyleyen ve sponsor aradığını aktaran Ahmet Dönmez, daha sonra şunları söyledi:
“Normalde yarışlara katılıyordum ama geçen sezon katılamadım. Maddi sıkıntım var. Sponsor arıyorum. Bana bisiklet sporunda destek olmalarını istiyorum. Çünkü antrenman yapıyorum, antrenmanlarım boşa gidiyor. Yarışlara gidemiyorum. Kendi geçimimi sağlayabilmem ve sporda başarı gösterebilmem için bana yardımcı olunmasını istiyorum.”
Dönmez, son olarak trafikte araçların bisikletlilere yol vermesini istediğini söyledi.
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