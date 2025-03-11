Tek başına ağlamak istemeyenler bu adamlara para ödüyor

Yayınlanma: 11.03.2025 - 20:57

Güncelleme: 11.03.2025 - 20:57

Japon iş dünyasının yoğun temposu ve stres dolu atmosferi çalışanlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. İşte bu noktada devreye Ikemeso Danshi giriyor! Bu erkekler, ofislerde veya özel etkinliklerde çalışanlarla bir araya gelerek duygusal filmler izletiyor ve onların gözyaşlarını özgür bırakmalarına yardımcı oluyor. Üstelik, gözyaşlarının duygusal arınma sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.

Bu ilginç trendin temelinde “ruhai terapi” yatıyor. Japon kültüründe duygularını açıkça ifade etmek genellikle hoş karşılanmaz ve birçok kişi üzüntüsünü içine atar. Ancak Ikemeso Danshi etkinlikleri sayesinde çalışanlar, duygularını bastırmak yerine dışa vurabiliyor ve böylece psikolojik rahatlama sağlayabiliyorlar.

İşin en dikkat çekici yanı ise, bu etkinlikleri yöneten erkeklerin sadece karizmatik olmaları değil, aynı zamanda empati yetenekleri yüksek, anlayışlı ve şefkatli kişiler olmaları. Yani bu, sadece bir “yakışıklı adam” hizmeti değil, aynı zamanda iyi bir dinleyici ve duygusal destek sunan bir terapi deneyimi.

Japonya’da büyük şirketlerden küçük ofislere kadar yayılan bu akım, giderek daha fazla ilgi çekiyor.