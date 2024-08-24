Tek mahalleden 10 bin ton rekolte bekleniyor: Elle kırılabilen rağbet görüyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan badem ağaçlarının verimi üreticilerin yüzünü güldürdü.
Hakan ve Kaan Özel kardeşlerin yıllar öncesi domino yaptıkları badem ağaçları yaprağından fazla badem verdi. Bu yıl badem veriminden memnun olduklarını dile getiren Özel kardeşler şunları söyledi: "Bademlerin verimi sevindirdi. Yaprağından fazla badem var. Elle kırılabilen badem daha fazla rağbet görüyor. Mahallemizde bu yıl 8-10 ton ürün rekoltesi olur."
Dadağlı Mahallesinde 20 dönümlük alanda ekilen bademlerde hasat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Hakim, kararını İslami tıpçıya dayandırdı!
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor