Tek mahalleden 10 bin ton rekolte bekleniyor: Elle kırılabilen rağbet görüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan badem ağaçlarının verimi üreticilerin yüzünü güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:45
Tek mahalleden 10 bin ton rekolte bekleniyor: Elle kırılabilen rağbet görüyor
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Hakan ve Kaan Özel kardeşlerin yıllar öncesi domino yaptıkları badem ağaçları yaprağından fazla badem verdi. Bu yıl badem veriminden memnun olduklarını dile getiren Özel kardeşler şunları söyledi: "Bademlerin verimi sevindirdi. Yaprağından fazla badem var. Elle kırılabilen badem daha fazla rağbet görüyor. Mahallemizde bu yıl 8-10 ton ürün rekoltesi olur."

Dadağlı Mahallesinde 20 dönümlük alanda ekilen bademlerde hasat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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