Tek mahalleden 10 bin ton rekolte bekleniyor: Elle kırılabilen rağbet görüyor

Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:45

Güncelleme: 24.08.2024 - 11:45

Hakan ve Kaan Özel kardeşlerin yıllar öncesi domino yaptıkları badem ağaçları yaprağından fazla badem verdi. Bu yıl badem veriminden memnun olduklarını dile getiren Özel kardeşler şunları söyledi: "Bademlerin verimi sevindirdi. Yaprağından fazla badem var. Elle kırılabilen badem daha fazla rağbet görüyor. Mahallemizde bu yıl 8-10 ton ürün rekoltesi olur."

Dadağlı Mahallesinde 20 dönümlük alanda ekilen bademlerde hasat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.