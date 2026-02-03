TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Türkiye’de havacılık, teknoloji ve uzay alanlarını kapsayan büyük bir organizasyon olup, ilk kez 2018 yılında İstanbul’da düzenlendi. Festivalin 2026 yılında ne zaman ve nerede gerçekleştirileceği ise merak konusu oldu. Peki, TEKNOFEST 2026 ne zaman? TEKNOFEST nerede? TEKNOFEST 2026 başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN, NEREDE?

Bu yıl Şanlıurfa’da düzenlenecek olan TEKNOFEST, 30 Eylül’de başlayacak ve 4 Ekim’de sona erecek.

TEKNOFEST 2026 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST 2026 başvuruları https://t3kys.com adresi üzerinden yapılmakta olup, başvuru süreci 20 Şubat’ta sona erecek; Teknik Yeterlilik Formu 24 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar teslim edilecek, sonuçlar 10 Nisan’da açıklanacak, Kritik Tasarım Raporu’nun son teslim tarihi 30 Nisan 2026 saat 17.00 olup sonuçlar 22 Mayıs’ta duyurulacak, Sistem Tanımlama ve Uçuş Kanıt videoları 14 Temmuz 2026 saat 17.00’ye kadar yüklenecek, finalist takımlar 31 Temmuz 2026’da açıklanacak ve yarışmalar Ağustos–Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA ŞARTLARI

Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması’nın temel amacı; İHA’lar arası hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarını kontrollü bir ortamda kurgulayarak, bu alanda gelecekte başarı elde edebilecek gençleri ilgili teknolojilere yönlendirmek, deneyim kazanmalarını ve teknik becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Yarışma sırasında her bir İHA aynı anda havada bulunacak ve diğer araçlarla mücadele edecektir. Organizasyon, “Savaşan İHA” ve “Kamikaze İHA” olmak üzere iki ayrı görev kategorisinden oluşmaktadır.

Yarışma kapsamında takımlardan; otonom kalkış, otonom uçuş, otonom iniş, otonom kilitlenme ve kamikaze görevlerini başarıyla yerine getirmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar takım halinde katılım sağlayabilecektir. Mezun seviyesinde ise firmalar veya girişimler takım olarak başvuru yapabilecektir. Takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşacaktır.

Yarışmanın değerlendirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

Teknik Yeterlilik Formu

Kritik Tasarım Raporu

Uçuş–Pilot Kanıt Videosu ile Sistem Tanımlama Videosu

Final Yarışması

Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar, ilerleyen tarihlerde TEKNOFEST’in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.