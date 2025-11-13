TELE1 televizyonunun ekran yüzleri TELE2 HABER ismiyle sosyal medya üzerinden yayın hayatına devam edeceklerini duyurdu. Peki, TELE2 HABER nereden izlenir? TELE2 HABER ne zaman yayın hayatına başlayacak?

TELE2 HABER NEREDEN İZLENİR?

Üç hafta önce kayyum atanan TELE1 televizyonunun ekran yüzleri TELE2 HABER ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden yayın hayatına devam edeceklerini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada "TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28'de durdurmuşlardı. Biz de 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla 'yeniden merhaba' diyerek yayına başlayacağız. Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak" denildi.