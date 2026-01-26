Telefonu sürekli 'karanlık mod'da kullananlar dikkat: Gözü dinlendirmek yerine daha çok yoruyor olabilirsiniz...

Ekran teknolojilerinde sıkça tercih edilen Karanlık Mod, düşük ışıklı ortamlarda göz kamaşmasını azaltsa da, aydınlık ortamlarda veya uzun metin okumalarında gözler için zorlayıcı olabilir. İnsan gözü, beyaz zemin üzerindeki siyah metinleri algılamaya daha yatkın çünkü parlak beyaz arka plan gözbebeğinin küçülmesini sağlar. Küçülen gözbebeği, odaklanmayı artırır ve yazıları daha net hale getirir. Ancak siyah arka plan kullanıldığında gözbebeği daha fazla ışık alabilmek için büyür, bu da odaklanmayı zorlaştırarak harflerin kenarlarının bulanıklaşmasına yol açar.

Siyah zemin üzerindeki beyaz harflerin etrafında ışıklı halkalar oluştuğu ve harflerin birbirine girdiği hissi, okuma güçlüğüne neden olur. Bu durum, göz kaslarının görüntüyü netleştirmek için sürekli kasılı kalmasına ve sonuç olarak göz yorgunluğuna ve baş ağrısına neden olur.

Göz doktorlarına göre, Karanlık Mod'un sadece gece saatlerinde veya loş ışıklı ortamlarda kullanılmalı. Gün ışığının yoğun olduğu saatlerde veya ofis aydınlatması altında "Aydınlık Mod" tercih edilmeli.

Göz sağlığını korumak için telefonların "Otomatik Mod" özelliğinin aktif edilmesi önerilir. Bu özellik sayesinde cihazın, gün doğumu ve gün batımına göre ekran temasını kendiliğinden değiştirdiği, böylece gözün sirkadiyen ritmine ve ortam ışığına en uygun görüntülemeyi sağladığı hatırlatılır. Sürekli karanlık moda maruz kalmanın, gözün ışığa karşı hassasiyetini artırabileceği riski de göz ardı edilmemeli.