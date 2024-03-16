Temizlik rutininizi değiştirerek 'sıfır atık' ile çevreyi korumanın 4 yolu

Temizlik rutinlerinde yapılacak değişikliklerle "sıfır atık" yaşam tarzını benimsemek mümkün. İşte "sıfır atık" ile çevreyi korumanın 4 yolu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 23:27
Temizlik rutininizi değiştirerek 'sıfır atık' ile çevreyi korumanın 4 yolu
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Sıfır atık bir yaşam tarzına geçmek çoğumuz için zorlayıcı olabilir ancak temizlik rutinlerimizi bu yönde değiştirmek daha kolay olabilir. İşte, çevreyi korumak için temizlik rutinlerinizi neredeyse sıfır atık haline getirmenin dört basit yolu...

Ev Yapımı Temizlik Solüsyonları: Ev temizlik ürünleri için marketteki plastik şişeleri azaltmak için kendi temizlik solüsyonlarınızı yapmayı deneyin. Bir su dolu püskürtme şişesine bir kısım su ve bir kısım beyaz sirke doldurarak başlayabilirsiniz. Bu karışıma isteğe bağlı olarak birkaç damla limon esansiyel yağı ekleyerek doğal bir koku elde edebilirsiniz. Ayrıca, zor lekeler için karbonat ve suyun bir karışımını kullanabilirsiniz.

Pamuklu Bezler Kullanın: Kağıt havluların yerine pamuklu bezler kullanarak atık miktarını azaltın. Eski tişörtlerden, kesilmiş yatak çarşaflarından veya banyo havlularından kesilmiş bezler kullanarak evdeki pamuklu bez stokunu artırabilirsiniz. Bu, mikroplastik lifleri içermeyen ve geri dönüştürülebilir olan bir alternatiftir.

%100 Selüloz Süngerler: Sentetik süngerler yerine, bitki bazlı selüloz süngerler kullanın. Bu süngerler biyobozunur ve hatta kompostlanabilir özelliktedir. Plastik ambalaj yerine, minimal ambalajlı selüloz süngerler tercih edin.

Su ve Enerjiyi Daha Verimli Kullanın: Bulaşık yıkarken su ve enerjiyi daha verimli kullanarak çevreyi koruyabilirsiniz. Lavaboyu sıcak, köpüklü suyla doldurun ve her öğeyi yıkamadan önce musluğu kapatın. Bulaşık makinesini kullanmayı tercih ediyorsanız, her seferinde tam dolu olduğundan emin olun. Bu, su ve enerji tüketimini minimize eder.


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