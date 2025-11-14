Temizlik ürünlerindeki gizli tehlike: Karaciğer hastalığı riskini üç kat artırıyor

ABD’de yapılan bir araştırma, günlük yaşamda kullanılan bazı temizlik ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını ortaya koydu. Özellikle yapıştırıcılarda, leke çıkarıcılarda ve paslanmaz çelik cilalarında bulunan tetrakloroetilen (PCE) adlı kimyasalın, karaciğerin sertleşmesiyle karakterize edilen karaciğer fibrozisi riskini üç kat artırabileceği tespit edildi.

ARAŞTIRMADA BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

ABD Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 2017–2020 yılları arasında 20 yaş ve üzeri 1.614 yetişkinin kan örneklerini inceledi. Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Anketi (NHANES) verilerine dayanan çalışmada, katılımcıların yaklaşık yüzde 7’sinin kanında tespit edilebilir düzeyde PCE bulundu.

KARACİĞERİ “SESSİZCE” TAHRİP EDİYOR

PCE maruziyetinin karaciğer fibrozisiyle güçlü bir ilişki içinde olduğu belirlendi. Fibrozis, karaciğerdeki dokuların zamanla sertleşmesi ve kan akışının azalmasıyla organın işlevini kaybetmesine yol açan bir süreç olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre, bu durum tedavi edilmediğinde karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabiliyor.