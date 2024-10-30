Temmuz ayının sahibi: Julius Caesar’ın sıradışı hayatı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:21

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:21

Temmuz ayına ismini veren Julius Caesar, askeri dehası, reformları ve takvim sistemiyle tarihin akışını değiştiren bir lider olarak hatırlanır. “Veni, vidi, vici” (Geldim, gördüm, yendim) sözleriyle bilinen bu efsanevi isim, üzerinden yüzyıllar geçse de hem takvimlerde hem de hafızalarda yaşar.

Julius Caesar Kimdir?

Julius Caesar, M.Ö. 100 yılında Roma’da doğmuş ve güçlü bir asker, yetenekli bir hatip ve zeki bir siyasetçi olarak hızla yükselmiştir. Roma Senatosu’nda yer almış, ardından ünlü Galya Savaşları’yla toprakları genişleterek Roma’yı zenginleştirmiştir. Onun başarıları, halktan büyük destek görmesini sağlamış ancak Senato içindeki siyasi rakiplerini rahatsız etmiştir.

Takvim Reformu: Temmuz Ayına İsmini Veren Lider

Roma İmparatorluğu’nda kullanılan Jülyen takvimi, Julius Caesar tarafından yapılan bir reformla ortaya çıkmıştır. Eski takvim, ay döngülerine dayanıyor ve her yıl yaklaşık 11 gün fazla ekleniyordu. Caesar, astronomi uzmanlarıyla birlikte dönemin en modern takvimini oluşturdu ve kendi doğum ayı olan Quintilis’in adını değiştirerek “Julius” (Temmuz) olarak belirledi. Bu takvim, 1582'de Papa XIII. Gregorius tarafından yapılan düzeltmeye kadar Batı dünyasında kullanıldı ve günümüzdeki modern takvimin temelini oluşturdu.

Julius Caesar'ın Etkileyici Mirası

Caesar, yalnızca Roma İmparatorluğu’na toprak kazandırmakla kalmadı; Roma halkının gönlünde taht kuran bir reformcu olarak da tanındı. Köleliği azaltmaya yönelik adımlar attı, halkın ekonomik durumunu iyileştirmek için çaba gösterdi ve halkı etkilemeyi başaran etkili söylemleriyle tanındı. Ancak gücünün doruğunda olması, bazı senatörlerin Caesar’ın monarşi kurma isteğine sahip olduğunu düşünmelerine neden oldu. M.Ö. 44 yılında Brutus ve diğer komplocular tarafından suikasta uğrayarak hayatını kaybetti.

Veni-vidi-vici ve Tokat

Sezar, Pompei'de kaleye taş bir kitabe yaptırarak, dünyaca ünlü bu sözünü oraya da yazdırır. Günümüzde Pompei Kalesi'nde bulunan kitabeleri ziyaret etmek için her yıl çok sayıda turist ilçeye gelirken, bazı tarihçiler bu kitabenin Sezar tarafından yapılan asıl kitabe olmadığını, gerçek kitabenin çalındığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini, ama bu sözün Zile İlçesi'nde söylendiğinin tüm kaynaklarda geçtiği de ifade edilmektedir. Ayrıca Zile'nin Yıldıztepe kasabasından çıkarılan pek çok antik eserin üzerinde "Veni-vidi-vici" yazısının görüldüğü ifade edilmektedir.







