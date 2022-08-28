Teoman: Gençken çok cesur biriydim, artık öyle değilim

28 Ağustos 2022 Pazar, 10:10

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'ın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Teoman, baba olmanın güzel bir tarafı olduğunu belirterek "Hayata anlam katıyor çocuk. Biraz daha korkak ve evhamlı oluyorsunuz. Ben gençken çok cesur biriydim, artık öyle değilim" dedi.

Teoman'ın açıklamaları şöyle:

"Şarkı yazarı olarak işler gittikçe zorlaşıyor benim için. Daha önce yazdığım şarkıların benzerlerini yapmak çok kolay ama ben bunu yapmak istemiyorum. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. 50 yaş dönemeci birçok açıdan çok zorlayıcı. Şarkı yazmak da buna dahil. Şarkı yazmak benim için çok kolay aslında, ama o motivasyonu bulmak zorlaşıyor bu yaşta.

'İKİ ŞARKIM VAR, ÖNÜMÜZDEKİ NİSAN YAYINLAYACAĞIM'

Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yine yıllardır elimde olan iki şarkım var, önümüzdeki nisan onları yayınlayacağım single olarak. Değişik bir şeyler var aklımda, ama büyük ihtimalle sadece gitarla çalıp söyleyeceğim, ticari olmayan bir formatta olacak bu şarkılar. Hadi şimdiden isimlerini söyleyeyim; Ah be Nalan! ve Kaybedenlerin En Güzeli.

'ESKİ TUTKUMLA YAPTIĞIM BİR ŞEY DEĞİL ARTIK MÜZİK'

Belirli bir yaştan sonra, anlamla ilgili dertleriniz oluyor. Hiçbir şey önemli ve anlamlı gelmiyor. Müzik de benim için öyle bir şey. Eski tutkumla yaptığım bir şey değil artık müzik. Ben işime eskiden çok aşıktım ve bana çok önemli gelirdi. Artık öyle hissetmiyorum, hoş bir şey sadece müzik ve yaptığım iş. İnzivanın güzel bir tarafı var, her şeyi yerli yerine oturtuyorsunuz uzaktan bakınca.

Hayat planımı yaptım, ama sadece beş senelik. Büyük hedeflerim yok hayatla ilgili ama kariyerimi güzel bir şekilde noktalamak ve anlamlı bir olgunluk çağı sürmeyi hedefliyorum.

Baba olmanın güzel bir tarafı var. Hayata anlam katıyor çocuk. Artık kendinizle pek ilgilenmiyorsunuz, kendinizden çok sevdiğiniz, düşündüğünüz bir canlı var sizin için. Ama aynı zamanda çocuğun duygusal yükünü taşıyorsunuz. Bu iki duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz. Hayata karşı biraz daha ürkek yapıyor bu duygusal yük. Biraz daha korkak ve evhamlı oluyorsunuz. Ben gençken çok cesur biriydim, artık öyle değilim. (...)"