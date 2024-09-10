Teoman Südor kimdir, nereli? Ressam Teoman Südor neden öldü?
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden olan ressam Teoman Südor hayatını kaybetti. Teoman Südor'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Teoman Südor kimdir, nereli? Ressam Teoman Südor neden öldü?
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi Teoman Südor hayatını kaybetti. Peki, Teoman Südor kimdir, nereli? Ressam Teoman Südor neden öldü?
TEOMAN SÜDOR KİMDİR?
Teoman Südor, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesini 1968'de bitirdi.
Südor, 1968-1970'te Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda, Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı.
İtalya'nın Perugia şehrine 1970'te giden sanatçı, bir yıl süren dil eğitiminin ardından, 1974'e kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel tasarım eğitimi aldı.
Usta sanatçı, 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim verirken, Sanatta Yeterlik (doktora) yaptı, öğretim görevini 2006'da emekli oluncaya değin sürdürdü.
Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Tüdor'un eserleri, yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Sanatçı ayrıca hem yurt içinde hem yurt dışında, birçok kez kişisel ve karma sergilere katıldı.
Gülseren Südor ile evlidir.
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