Teoman'dan 'EYT' göndermesi: 'Bana da vurdu'

06 Ocak 2023 Cuma, 12:19

Şarkıcı Teoman, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Sevda Mecburi İstikamet" filminin galasında gazetecilerle sohbet etti. Projenin müziklerini yapan Teoman, "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" dedi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Magazin basınıyla çok sık sohbet etmediğini söyleyen gazetecilere gülerek yanıt veren Teoman, "Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi" ifadelerini kullandı.

"EYT BANA DA VURDU"

Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" açıklamasında bulunan şarkıcı, emekli hayatı yaşadığını söyleyerek, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" dedi.

Teoman geçtiğimiz hafta, "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" diye konuşmuştu.