Tercan Ovası'nda hasat sürüyor: Tüm kış sofralarda olacak....

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı heyecanı yaşanıyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma içine girdi.Verimli topraklarıyla bilinen Tercan’da yetiştirilen kışlık patatesler, hem lezzeti hem de kalitesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden talep görüyor. Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtirken, patateslerin büyük kısmının iç pazarda değerlendirileceği ifade edildi.

Verimli topraklarıyla bilinen Tercan’da yetiştirilen kışlık patatesler, hem lezzeti hem de kalitesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden talep görüyor. Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtirken, patateslerin büyük kısmının iç pazarda değerlendirileceği ifade edildi.

Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Çiftçiler, hem bereketli bir sezon geçirmenin hem de emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.