Tesadüfen tespit ediliyor: Böbrek kanseri sayısı arttı!

18 Mart 2022 Cuma, 11:25

Covid-19 salgınında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de radyolojik görüntülemeler arttı. Bununla beraber tesadüfen tespit edilen böbrek kanseri sayısı ve oranı da doğru orantıda artış gösterdi.

'BELLİ HACME ULAŞMADAN KANAMA, AĞRI, KİLO KAYBI GİBİ ŞİKAYETLER YAPMAZ'

Böbrek kanserinin böbreklerin vücudun arka kısmına yerleşen organlar olduğu için belirti vermeyen kanser türlerinden olduğunu açıklayan Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, “Belli hacme ulaşmadan kanama, ağrı, kilo kaybı gibi şikâyetler yapmaz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de radyolojik görüntülemelerin artması ile beraber tesadüfen yakalanan böbrek kanseri sayısı ve oranı çok arttı. Pandemi zamanında çok sık akciğer tomografisi çekildiği için böbrek de o görüntüleme alanına giriyor bu sayede de çok sayıda tesadüfen yakalanan böbrek kanserleri oldu” ifadelerine yer verdi.

'BİZ BU KÜÇÜK BÖBREK TÜMÖRLERİNİ YAKALADIĞIMIZ ZAMAN ANA HEDEFİMİZ BÖBREĞİ KORUMAKTIR'

Sözen açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizim böbrek kanserlerinde küçük böbrek tümöründe ana hedefimiz şudur; bir her kanserde olduğu gibi hastanın tamamen iyileşmesini sağlamak. İkinci hedefimiz ise yaşam ömrü uzadı. Yani eskilerde 70’li yıllarda bahsettiğimiz ölüm oranları şimdi erkeklerde dahi 80’lere dayandı. İşte tek böbrek yaşam ile iki böbrekli yaşam arasındaki fark bu dönemde ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Hastalar böbrek yetmezliğine girmiyor. Diyaliz süreçleri yaşanmıyor. Biz bu küçük böbrek tümörlerini yakaladığımız zaman ana hedefimiz böbreği korumaktır. Bunu bugün ki teknolojiler ile yapabiliyoruz. Ameliyatlar başarılı bir şekilde uygulanıyor.”

'TESADÜFEN YAKALADIĞIMIZ BÖBREK KANSERLERİNİ 50 VE 60'LI YAŞLARDA BÜYÜK KİTLELER HALİNDE GÖRÜYORDUK'

Son yıllarda daha erken evrelerde böbrek kanseri tanısı konulduğunu belirten Sözen, “Bu çok önemli bir şey. Belli yaş gruplarından sonra hastalar kendi kontrollerini otomatik olarak yaptırıyorlar. Bu imkanlar eskiye göre daha fazla. Hepimiz bunu biliyoruz. Daha erken yaşta böbrek kanseri teşhisi koyuyor muyuz? Evet. Ama bu böbrek kanserlerinin daha genç popülasyonda oluştuğu anlamına gelmemeli. Bu şu demek; tesadüfen yakaladığımız böbrek kanserlerini 50 ve 60’lı yaşlarda büyük kitleler halinde görüyorduk. Bu büyük kitleleri artık 3-4 santim boyutta iken tamamen tesadüfen karşınıza çıkıyor” dedi.