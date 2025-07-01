Tescilli güzel Ayşe Akın Squid Game’in yıldız ismiyle aşk yaşıyor!

2010 yılında Belçika Güzeli seçilen şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, özel hayatıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi. Daha önce 10 yıl boyunca Anoreksiya Nervoza ile mücadele ettiğini açıklayan Akın, bu kez Squid Game dizisinin yıldız oyuncularından biriyle aşk yaşadığını itiraf etti.





“ONU THE GLORY DİZİSİNDE GÖRDÜM VE ÂŞIK OLDUM”

MagazinBurada’ya röportaj veren Ayşe Akın, gönlünü Squid Game’in 120 numaralı karakterini canlandıran oyuncu Sung Hoon’a kaptırdığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ben onunla tanıştığımda Squid Game’de oynamıyordu. The Glory adlı dizide oynuyordu, ben onu orada gördüm ve âşık oldum” ifadelerini kullandı.





KORE'DE YAŞADI, KORECE ÖĞRENDİ

İlişkisi için ciddi adımlar atan Akın, 1,5-2 yıl boyunca Güney Kore'de yaşadığını ve bu süreçte Korece öğrendiğini de dile getirdi. Açıklamalarıyla dikkat çeken Ayşe Akın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.