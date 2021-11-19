Teşkilat dizisinde 'Squid Game' sahnesi

19 Kasım 2021 Cuma, 11:20

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan ve TRT 1'de yer alan Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

SQUID GAME BENZERİ SATRANÇ OYUNU

Dizinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor. Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor.

Yenilen piyon ise vahşi şekilde öldürülüyor.

Kısa sürede gündem olan dizideki bu sahneler, akıllara Squid Game dizisini getirdi.

Teşkilat dizisinin 23. bölüm fragmanı şu şekilde: