Ünlü YouTuber, Squid Game'i 'yeniden yaratıyor': Bitmeyen oyunlar düzenleyecek

Dijital yayın platformu Netflix'in izlenme rekoru kıran Kore yapımı dizisi Squid Game'in tüm dünyada uyandırdığı yankı devam ediyor.

Asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki 'MrBeast' adlı YouTuber, dizide görülen dekorları ekibiyle beraber yeniden oluşturarak dizidekine benzer ancak 'sonu ölümle bitmeyen' oyunlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Donaldson, geçen hafta cumartesi günü Twitter hesabından dizinin 'Kırmızı Işık - Yeşil Işık' bölümünde kullanılan dekoru dizayn ettikleri bir video paylaştı.

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i’m in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig