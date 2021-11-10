Squid Game'in yönetmeni, ilk sezonun alternatif finalini açıkladı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 12:47

Dong-hyuk dün yayımlanan röportajda vermek istedikleri mesajı bu şekilde iletemeyeceklerini düşündüklerini ve bu yüzden vazgeçtiklerini ifade etti.

İlk sezonun ana kahramanı Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), ölümcül oyunların sonunda yarışmayı kazanmıştı.

Dizinin sonunda Gi-hun kızını görmek için ABD'ye gitmek için hazırlanırken Squid Game'i organize eden karanlık ekibin yaptıklarına devam ettiklerini görmüş ve uçağa binmekten vazgeçmişti.

FARKLI BİR SON DAHA VARDI

"Son için iki senaryo arasında gidip geldik. Gi-hun'un uçağa binip gittiği farklı bir son daha vardı" diyen yönetmen, şöyle konuştu:

Kendimize sürekli şunları sorduk: Gi-hun'un gidip ailesini görme ve kendi mutluluğunun peşinde koşma kararı gerçekten doğru mu? Dizi aracılığıyla vermek istediğimiz mesaj için doğru yol bu mu?

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Dong-hyuk, en nihayetinde karakterin uçağa binmesi halinde mesajın başarısız olacağı sonucuna vardıklarını belirtti:

'Dünya şimdi olduğu duruma neden geldi?' sorusunu cevaplamak istedik. Bu cevap ancak Gi-hun arkasını dönüp kameraya doğru yürüdüğünde verilebilirdi. Biz de finali bu şekilde yaptık.

2. SEZON GELİYOR

Ünlü yönetmen dün ayrıca 2. sezonun çekileceğini açıkladı. "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" diyen Dong-hyuk, henüz planlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Dong-hyuk ana kahraman Gi-hun'un da yeni sezonda yer alacağını duyurdu.

Öte yandan Netflix, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.