Tezgahın yeni gözdesi değişiyor: Kilosu 80 TL

Düzce'de yeni yılın ilk günlerinde balık tezgahları şenlendi. Tırsi'nin kilosu 80 liradan hamsi ve isravrit'in kilosu ile 100 liradan satılıyor.

Tezgahın yeni gözdesi değişiyor: Kilosu 80 TL
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:11

Karadeniz'de havaların sıcak seyretmedi tezgaha olumlu yönde yansımaya devam ediyor. Balıkçı teknelerinin kasa kasa hamsi ile döndüğü Karadeniz'in istavrit ve hamsileri Düzce'de tezgahları şenlendiriyor.

Yeni yılın ilk gününde tezgahlarda tırsi balığının kilosu 80 liradan satılırken, hamsi ve istavritin kilosu ise 100 liradan alıcısını bekliyor. Mezgit balığı 200 liradan satılırken, somon, çupra ve levrekte adet olarak satışa sunuluyor.

Balıkçı Hülya Kılıç, “Yılın ilk günlerinde hamsiyi 100 liraya düşürmek bizim için büyük bir başarı. İnşallah bu sene insanlar bol bol balık yiyecekler. İstavrit hamsi ile başa baş ilerliyor. Bolluğu ve bereketi iyi çok şükür. Bu saatten sonra hamsi de güzel görünüyor. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Düzce #tırsi #balık

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