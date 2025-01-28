Tezgahlar şenlendi: Kilosu 100 liradan rekabet ediyorlar

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:35

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:35

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde tezgahlarda son günlerde, istavrit ve mezgit başta olmak üzere hamsi, palamut, alabalık, barbun, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Balıkçı Aziz Özsandıkçı, AA muhabirine, balık çeşitlerinin oldukça bol olduğunu dile getirerek, levreğin 300, mezgit ve istavritin 100-150 lira arasındaki fiyatlardan satıldığını söyledi.

Vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını aktaran Özsandıkçı, bir kilogram istavritle bir ailenin oldukça makul bir fiyatla doyabileceğini belirtti.

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