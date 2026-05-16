Tezgahlarda çeşit bitti, liderlik ona kaldı: 500 liralık fiyatı ile el yakıyor...

16.05.2026 16:44:00
İHA
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından azalan balık çeşitliliği fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, balıkçı tezgahlarındaki ürün çeşitliliğini doğrudan etkiledi. Önceki senelerde aynı dönemde yaklaşık 10 farklı türün yer aldığı tezgahlarda şu an sadece mezgit yoğunluğu yaşanıyor. Denizden çıkan ürün miktarındaki düşüş sebebiyle tezgahlarda daha çok kültür balıkları yer buluyor.

MEZGİTİN KİLOGRAM FİYATI BİR AYDA 500 LİRAYA ÇIKTI

Batı Karadeniz bölgesinde kısıtlı imkanlarla avlanan az sayıdaki tekne, günlük ortalama 10 ile 20 kasa arasında mezgit getirebiliyor. Balıkçı Veysel Yazgan, mevcut av miktarının işletme maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Tezgahlarda bir ay öncesine kadar 300 TL seviyesinde seyreden mezgitin fiyatı 500 TL’ye ulaştı. Diğer ürünlerden hamsi 200 TL, çupra ve levrek ise 600 TL’den alıcı bekliyor. Nadir bulunan kalkan balığı ise az sayıdaki ürün arasında yer alıyor.

Süreci değerlendiren Veysel Yazgan, "15 Nisan’da av yasağımız başladı. Küçük kayıklara serbest olduğu için teknelerimiz mezgit dışında balık tutamıyor. Geçmiş yıllarda bu dönemde tezgâhlarda çok daha fazla çeşit olurdu, şimdi ise neredeyse sadece mezgit var" ifadelerini kullandı.

