Tezgahlarda yeni devir: Hamsi, palamut yerini ona bıraktı! Kilosu 350 TL

Havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlarda hamsi yerini yavaş yavaş mezgite bırakıyor. Güncel duruma göre tezgahlarda hamsi 150 lira, olta istavriti 250 lira, mezgit ise 350 liradan satışa sunuluyor.

Büyük teknelerin ava ara vermesiyle tezgahlardaki durumun değiştiğini belirten balıkçı Oktay Ertürk, "Çok güzel olta istavritimiz var. Hamside artık son zamanları yaşıyoruz, havalar ısındığında biter ve mezgitimiz başlar.

Hazirana kadar vatandaşımıza kıyı balıkçılarından gelen balıkları yedirmeye çalışacağız. Fiyatlarımız olağan seyrinde; istavrit 250 lira, mezgit 350 lira, hamsi ise 150 lira. Genel sezon kapandığı için artık kasayla değil, kilo ile alım yapıyoruz. Yaza kadar süreci bu şekilde tamamlayacağız" dedi.