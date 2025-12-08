The Boys final sezonuyla geri dönüyor: Fragman paylaşıldı

Amazon Prime Video’nun büyük ses getiren anti-süper kahraman dizisi The Boys, beşinci ve final sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Platform, merakla beklenen sezonun yayın tarihini duyurdu ve ilk fragmanı izleyiciyle paylaştı.

Final sezonu, 8 Nisan’da yayınlanacak ilk iki bölümle başlangıç yapacak. Dizi, sonraki haftalarda bölüm bölüm yayınlanmaya devam edecek ve 20 Mayıs’ta ekranlara gelecek sezon finaliyle tamamlanacak.

Başrollerinde Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara ve Colby Minifie gibi isimlerin yer aldığı yapım, Garth Ennis ve Darick Robertson’ın dünyaca ünlü çizgi romanından uyarlandı ve Eric Kripke tarafından televizyon için geliştirildi.

EVREN GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

The Boys evreni final sezonuyla son bulsa da, yan yapımlar popülerliğini sürdürüyor. Spinoff dizisi Gen V, animasyon antolojisi Diabolical ve geliştirme aşamasındaki Soldier Boy merkezli Vought Rising projeleri, bu karanlık ve sert atmosferli evreni genişletmeye devam ederek hayranlara yeni hikâyeler sunmayı hedefliyor.