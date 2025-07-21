Kanun teklifine göre kenevirin yetiştirilmesi ve hasadından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olacak. Tıbbi kenevirin işlenmesi, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı Sağlık Bakanlığı'na bırakılacak. Ürünün satışına sadece eczanelerde izin verilecek, kontrolü ve güvenliği elektronik takip sistemi ile sağlanacak. Peki, Tıbbi kenevir nedir? Tıbbi kenevirin faydaları neler? Tıbbi kenevir ne için kullanılır?

TIBBİ KENEVİR NEDİR?

Tıbbi kenevir, kenevir bitkisinden elde edilen ve tedavi amaçlı kullanılan bir bitki türüdür. İçeriğinde bulunan bazı aktif bileşenler, özellikle de CBD (kannabidiol) ve kontrollü miktarda THC (tetrahidrokannabinol) sayesinde çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kanada, Almanya, İsrail, ABD’nin bazı eyaletleri gibi ülkelerde daha yaygın ve yasal şekilde reçeteyle verilmektedir.

TIBBİ KENEVİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Ağrı kesici, sakinleştirici ve iltihap giderici özelliklere sahiptir. Tıbbi kenevirde kontrollü dozlarda bulunabilir. Ağrı kesici ve iştah artırıcı etkisi nedeniyle bazı hastalıklarda faydalıdır.

TIBBİ KENEVİR NE İÇİN KULLANILIR?

Tıbbi kenevir, doktor gözetiminde ve yasal çerçevede aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılabilir:

Kronik ağrılar (nöropatik ağrılar dahil)

Multipl skleroz (MS)

Epilepsi (özellikle dirençli türler)

Kemoterapi kaynaklı mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık ve kilo kaybı (kanser ya da HIV/AIDS'e bağlı)

Bazı ruhsal hastalıklar (anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi)