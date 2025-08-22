TikTok jargonu sözcükler Cambridge Sözlüğü’ne girdi

TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları sadece gündelik alışkanlıklarımızı değil, kendimizi ifade etme biçimlerimizi etkiliyor. Zira ağırlıklı olarak Z ve Alfa kuşağında olmak üzere günlük konuşmalarda sıkça duyduğumuz bazı sözcüklerin kaynağı aslında dijital mecralar. Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Sözlüğü'ne giren yeni kelimeler bunun en güncel örneği.

Guardian'da yer alan habere göre, 'skibidi', 'tradwife' ve 'delulu' gibi ne olduğunu ilk bakışta idrak edemediğimiz kelimeler bu yıl Cambridge Sözlüğü'nde yerini aldı. TikTok ile hayatımıza giren bu kelimeler, sosyal medyanın İngilizce üzerindeki artan etkisini kanıtlıyor.

"Cambridge Sözlüğü'nün kelime programı yöneticisi Colin McIntosh, "İnternet kültürü İngilizceyi değiştiriyor ve bu etkiyi gözlemlemek ve sözlüğe kaydetmek büyüleyici. Skibidi ve delulu gibi kelimelerin Cambridge Sözlüğü'ne girdiğini her gün göremezsiniz. Biz sadece kalıcı olacağına inandığımız kelimeleri sözlüğe ekliyoruz" diyor.

'TIKTOK JARGONU'NU ANLAMA REHBERİ

TikTok kullanmayanlar ve yaşça büyük kuşakların 'skibidi' gibi kelimelere alışması gerekecek gibi gözüküyor. Peki kelimenin anlamı ne? Aslında gençler bu kelimeyi çoğunlukla cümlelere vurgu katmak için kullanıyor. Kelime, insan kafalarının tuvaletlerden çıktığı 'Skibidi Toilet' adlı YouTube'da başlayan viral animasyon video sayesinde popüler hale geldi.

Cambridge Sözlüğü 'skibidi'yi, 'cool' veya 'bad' gibi farklı anlamlara gelebilen ya da tamamen anlamsız bir şaka olarak kullanılabilen bir kelime şeklinde özetliyor.

Kullanımına örnek olarak ise 'What the skibidi are you doing?' (Ne skibidi yapıyorsun?) veriliyor.

En az 2020'ye dayanan 'tradwife' kelimesi ise özellikle dünya genelinde eleştirilerin odağında. Bu kavram, eşlerine, çocuklarına ve evlerine bakmayı yücelten, bunu TikTok, Instagram ve YouTube'da paylaşan 'muhafazakar influencer'ları tanımlıyor.



Kavram, esasen kadının esas rolünü eşine hizmet etmek olarak tanımlıyor. Sosyal medyada 'idealize' edilen akım, toplumsal cinsiyet eşitliğini gölgelediği gerekçesiyle tepki çekiyor.



'Delulu' terimi 10 yıldan fazla bir süre önce, idolüyle sevgili olacağına inanan takıntılı K-pop hayranlarını küçümsemek için hakaret olarak doğdu. 'Delulu is the solulu' (Hayallerini gerçekleştirmek için delulu olmak) ifadesi TikTok'ta milyarlarca kez izlendi.

Kelime, 'delusional' (hayali, gerçek dışı inançlara sahip) kelimesinin kısaltması. 'Delulu' çılgın beklentiler oluşturmak, zihni bunlara inanmaya ikna etmek ve olmayacak şeylerin gerçekleşeceğine içtenlikle inanmak anlamında kullanılıyor.



Yeni sözlüğe giren diğer bir kelime de 'broligarchy'. 'Bro' ve 'oligarchy'nin birleşiminden oluşan bu terim, sözlükte şöyle açıklanıyor: "Özellikle teknoloji sektöründe olan, aşırı zengin ve güçlü, siyasi etkiye sahip olmak isteyen ya da olan küçük bir erkek grubu."

İş yerinde iki kişinin birbirine destek olduğu ve güvendiği ilişkileri tanımlayan 'work spouse' ifadesi sözlüğe giren kelimelerden biri.

Pandemi sonrası 'çalışıyormuş gibi görünmek için kullanılan yazılım ya da cihaz' anlamına gelen 'mouse jiggler' da sosyal medyayla popülerleşen yeni kelimeler arasında yer alıyor.