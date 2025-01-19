Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:25

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:25

Yüksek Mahkeme, TikTok’un 19 Ocak’a kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasına ilişkin yasayı onaylamıştı. Gece yarısına birkaç saat kala, ABD’de 170 milyon kişinin kullandığı TikTok erişime kapandı. Peki, TikTok kapandı mı? TikTok Türkiye'de kapanıyor mu?

TİKTOK KAPANDI MI?

ABD'de Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, Yüksek Mahkeme'nin kararıyla birlikte faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Uygulamaya herhangi bir şekilde erişim sağlanamıyor. Diğer yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, firmanın ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir ek süre vereceğini söyledi.

TİKTOK TÜRKİYE'DE KAOANACAK MI?

Uzmanlar, Türkiye’de olası bir yasağın, hükümetin dijital platformlar üzerindeki kontrol politikalarına ve uygulamaya yönelik ulusal güvenlik veya etik kaygılara bağlı olduğunu belirtiyor. ABD’nin kararının, diğer ülkelerde de benzer adımların tartışılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.