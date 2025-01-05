Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim engeli kalktı mı?
Çevrimiçi oyun dünyasının popüler platformu Roblox'a getirilen erişim engeli devam ediyor. 7 Ağustos'tan bu yana erişilemeyen platformun ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak konusu oldu. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim engeli kalktı mı?
Oyunseverler, BTK’nın aldığı kararın ardından Roblox'un yeniden ne zaman açılacağını merakla takip ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim engeli kalktı mı?
ROBLOX AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi. Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak.” dedi.
ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- İSKİ açıkladı!
- Özgür Özel'den açık çağrı
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Termometreler eksi 33 dereceyi gördü