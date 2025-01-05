Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:30

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:30

Oyunseverler, BTK’nın aldığı kararın ardından Roblox'un yeniden ne zaman açılacağını merakla takip ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim engeli kalktı mı?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi. Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak.” dedi.

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ROBLOX NEDEN KAPANDI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.