Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:34

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:34

TikTok'un yasaklanmasında öncelikle güvenlik endişeleri yer alıyor. Uygulama, kullanıcılarının kişisel bilgilerini toplama konusunda ciddi eleştiriler alıyor. Peki, TikTok neden yasaklanmak isteniyor? Tiktok’un yasak olduğu ülkeler hangileri?

TİKTOK NEDEN YASAKLANIYOR?

TikTok’un birçok ülkede yasaklanmasının nedenleri arasında veri güvenliği, ulusal güvenlik endişeleri ve sosyal etkiler yer alıyor. Amerika ve Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler, TikTok’un kullanıcı verilerini toplamasından kaygı duyuyor. Bazıları ise Çin merkezli ByteDance şirketinin bu verilere erişebileceği ve Çin hükümeti tarafından kullanılabileceği endişesini taşıyor.

Hükümetler, TikTok’un insanların fikirlerini etkileyebileceği, yanıltıcı bilgi yayabileceği veya casusluk yapabileceği endişesini de dile getiriyor. Uygulama, nefret söylemi ve tehlikeli içeriklere ev sahipliği yaptığı için eleştiriler almaya devam ediyor. Tiktok’un yasak olduğu ülkeler, güvenlik açıkları veya siber saldırılara karşı zafiyet oluşturabileceğinden dolayı uygulamayı gündeme taşıyor.

TİKTOK’UN YASAK OLDUĞU ÜLKELER

Hindistan

Hindistan, 2020 yılında Çin ile yaşadığı sınır çatışması sonucunda TikTok uygulaması ve diğer Çin merkezli uygulamaları, veri güvenliği ve ulusal güvenlik endişeleri taşıması nedeniyle yasakladı.

İngiltere

16 Mart 2023’te İngiltere, hükümete ait cihaz ve telefonlarda TikTok kullanımını yasakladı. Bu karar, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin platformların hükümet verilerine erişim ve kullanım konusunda riskler taşıyabileceğini tespit etmesi ile alındı.

Fransa

24 Mart 2023’te Fransa, TikTok gibi “eğlence amaçlı” uygulamaların yüklenmesini yasakladı. Hükümet, bu uygulamaların kamu görevlilerinin veri güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Ancak bu yasaklama kararı Yeni Kaledonya adası özelinde uygulanmaktadır.

Kanada

6 Kasım 2023’te Kanada, ülkeye yapıabilecek yabancı müdahale endişeleri nedeniyle TikTok’un ülke genelinde faaliyetlerini durdurdu.

Avustralya

4 Nisan 2023’te Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un kullanımını hükümet yetkililerine ait tüm cihazlarda yasakladı. Aynı zamanada ülkede alınan 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanma yasağına TikTok’da dahil edildi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, parlamento ağına sahip olan tüm cihaz ve telefonlarda TikTok’u yasakladı.

Tayvan

2022 yılının sonunda Tayvan, TikTok’un yanı sıra diğer tüm Çin’ ait olan sosyal ağları devlet çalışanlarına ait cihazlarda yasakladı.

Ürdün

Aralık 2022’de Ürdün, artan akaryakıt fiyatlarına karşı yapılan protestolarda bir polisin hayatını kaybetmesi ve 40’tan fazla polisin yaralanması sonucunda TikTok uygulamasını yasakladı. Hükümet, platformda “cinayet ve kargaşayı teşvik eden” videoları sebep gösterdi.