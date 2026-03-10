TikTok'ta yeni sağlık trendi: Sabahları sıcak su içmek gerçekten işe yarıyor mu?

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son dönemde ise özellikle TikTok ve Instagram’da popülerleşen bir alışkanlık dikkat çekiyor: Sabahları aç karnına sıcak veya ılık su içmek.

Bu trendi deneyen kullanıcılar sıcak suyun sindirimi kolaylaştırdığını, şişkinliği azalttığını ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu öne sürüyor. Bu alışkanlığın kökeni ise aslında oldukça eski. Geleneksel Çin tıbbı ve Ayurveda gibi binlerce yıllık sağlık sistemlerinde sabahları sıcak su içmenin sindirimi desteklediği düşünülüyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Uzmanlara göre sıcak su içmenin sindirim üzerindeki etkileri konusunda bilimsel kanıtlar oldukça sınırlı. Yapılan bazı küçük çalışmalar, sıcak veya ılık su içmenin sindirim sistemini hafifçe uyarabileceğini gösterse de bunun bağırsak hareketlerini belirgin şekilde hızlandırdığına dair güçlü bir kanıt bulunmuyor.

Örneğin 2016 yılında yapılan bir araştırmada, safra kesesi ameliyatı geçiren hastalarda ılık su içenlerin gaz çıkarmaya daha erken başladığı gözlemlendi. Ancak araştırma, sıcak suyun bağırsak hareketlerini ciddi ölçüde hızlandırdığını ortaya koymadı.

“DETOKS” İDDİASI DOĞRU MU?

Sosyal medyada sıkça dile getirilen bir diğer iddia da sıcak suyun vücudu “detoksifiye ettiği”. Ancak uzmanlar bu görüşe temkinli yaklaşıyor. Bilim insanlarına göre vücudu toksinlerden arındıran temel organlar karaciğer ve böbreklerdir; suyun sıcak ya da soğuk olması bu süreci belirgin şekilde değiştirmez.

Bu nedenle uzmanlar, mucize etkiler beklemek yerine gün boyunca yeterli miktarda su içmenin daha önemli olduğunu vurguluyor.

GERÇEK FAYDA NEREDE?

Her ne kadar mucize bir etkisi kanıtlanmamış olsa da sabahları su içmenin bazı dolaylı faydaları olabilir. Gece boyunca susuz kalan vücudun yeniden sıvı alması, metabolizmanın uyanmasına ve sindirim sisteminin çalışmaya başlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca sıcak içecekler bazı kişilerde rahatlatıcı bir etki yaratabilir.