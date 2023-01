Tiktok‘ta yeni Türkiye rekoru kırıldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:37

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:37

Tiktok uygulamasında binlerce yayıncı her gün canlı yayın yaparak kitlelerini büyütmeye çalışıyor. Fenomenler, canlı yayınlarını izleyen uygulama kullanıcılarından hediye jetonlar alabiliyor. İzleyiciler bu gönderdikleri hediye jetonlar ile yayıncıların saatlik olarak kendi aralarındaki sıralamayı belirleyerek, Türkiye'deki tüm Tiktok izleyicilerinin önünde her geçen gün büyük bir yarış sergileniyor. Bu yayıncılar kendi yayınlarında her gün farklı konular işleyerek gündemde kalmak için tüm enerjilerini harcıyor.

(Sosyal medya fenomeni Ahmet İsmet Baştürk)

Bu güne kadar bir saat içerisinde en çok Tiktok jetonu alan yayın rekoru 12.3 milyon jeton ile yeni sahibini buldu. Bu rakam ulusalda bu güne kadar 1 saat içinde alınmış olan en çok jeton adeti oldu.

Sosyal medya fenomeni olan Bay Hünkar (Ahmet İsmet Baştürk), 7 Ocak 2023 tarihinde 1 saat içinde bir canlı yayıncının alabileceği en yüksek Tiktok jetonunu alarak 12.3 milyon jeton ile Türkiye birincisi oldu.