YouTube'un ardından TikTok da 'uyku hatırlatıcısı' getiriyor

Daha önce YouTube'un getirmeyi planladığını duyduğumuz 'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' şimdi de TikTok için yolda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:40
YouTube'un ardından TikTok da 'uyku hatırlatıcısı' getiriyor
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Sosyal medya kullanıcılarının çok fazla zaman geçirdiği uygulamalardan biri olan TikTok, YouTube'un ardından 'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların yatacağı saati belirlemesinin ardından, TikTok sizi o saatte uyaracak ve uyumanız gerektiğini söyleyecek. 

BİLDİRİMLER UYKU SAATİNDE KAPANACAK

Uyku saatinden sonraki tüm bildirimlerin 7 saat kadar kapanmasına odaklanan bu sistemde eğer seçerseniz 3-4 saat sonra da bildirimler almaya tekrar başlayacaksınız. 

Özellik şu anda sınırlı kullanıcı ile test aşamasında yerini aldı. Tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.


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