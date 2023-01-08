YouTube'un ardından TikTok da 'uyku hatırlatıcısı' getiriyor
Daha önce YouTube'un getirmeyi planladığını duyduğumuz 'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' şimdi de TikTok için yolda.
Sosyal medya kullanıcılarının çok fazla zaman geçirdiği uygulamalardan biri olan TikTok, YouTube'un ardından 'Uyku Hatırlatıcısı Özelliği' üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların yatacağı saati belirlemesinin ardından, TikTok sizi o saatte uyaracak ve uyumanız gerektiğini söyleyecek.
BİLDİRİMLER UYKU SAATİNDE KAPANACAK
Uyku saatinden sonraki tüm bildirimlerin 7 saat kadar kapanmasına odaklanan bu sistemde eğer seçerseniz 3-4 saat sonra da bildirimler almaya tekrar başlayacaksınız.
Özellik şu anda sınırlı kullanıcı ile test aşamasında yerini aldı. Tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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