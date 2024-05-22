Time dergisine kapak olan 10 Türk

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:05

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:05

İşte Time dergisine kapak olmuş 10 Türk...



1- Mustafa Kemal Atatürk (24 Mart 1923 ve 21 Şubat 1927)

1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile tüm dünyada ses getirmişti. Time dergisi onu şöyle tanıtmıştı: “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.” Dergi 1927 yılında Atatürk’ü ikinci kez kapağına taşıdı. Bu sırada genç cumhuriyet hızla büyümesiyle övgü topluyordu.

2- İsmet İnönü (19 Mayıs 1941)

Kurtuluş Savaşı’nın 22. yıldönümünde kapak oldu. Nazi ordularının Fransa’yı ve Balkanlar’ı ilhak edip namlularını Rusya ve Türkiye’ye doğrulttukları bir ortamda kapak olan İnönü, aslında Alman ordularının yeni hedefi olarak lânse edilmişti.

3- Şükrü Saracoğlu (12 Haziran 1943)

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin yanında olacağına karar verdiği gerekçesiyle kapak oldu. Time, başbakanı şöyle anlatıyor: “Saraçoğlu, ABD’nin siyasi arenasında kendine kolayca yer bulacaktır.

4- Adnan Menderes (3 Şubat 1958)

Adnan Menderes Türkiye’yi IMF ve NATO’ya sokmasının ardından “Türkiye’nin başbakanı” başlığıyla kapak oldu. Time, Menderes’i şöyle anlatmıştı: “İyi ya da kötü Türkiye’nin bugünkü şeklini Adnan Menderes verdi. Ancak görev başında olduğu her yıl, Menderes daha otokratik, eleştiriye daha hassas oldu. Politikalarını sorgulayan herkese öfkeyle çıkışarak basını ve muhalefet partilerini baskıcı yasalar ile hapsetti.”

5- Mehmet Ali Ağca (9 Ocak 1984)

Mehmet Ali Ağca, Papa İkinci Jean Paul’e düzenlediği suikastin ardından tüm dünyanın gündemindeki isimdi. “Neden Bağışladı?” başlığı ile basılan Time, Papa’nın Ağca’yı affetmesinin nedenlerini bulmaya çalışmıştı.

6- Naim Süleymanoğlu (3 Ocak 1988)

Yakın bir zaman önce kaybettiğimiz “Cep herkülü” lâkaplı güreşçi Naim Süleymanoğlu, 1996 yılında her organizasyonda dünya rekorları kırmıştı. Seul Olimpiyatları’nda gösterdiği üstün başarı “Herkes kazanıyor” başlığıyla Time’a kapak olmuştu.

7- Mine Karakaş (15 Temmuz 2007)

22 Temmuz seçimlerine bir hafta kala çıkan “Türkiye’nin ikilemi” başlıklı kapakta dergi Mine Karakaş isimli bir genç kadının resmini kullandı. Karakaş dergiye türbanla üniversiteye alınmayınca ABD’de okuduğunu anlattı.

8- Prof. Dr. Mehmet Öz (Haziran 2011)

ABD'de "sağlık gurusu" olarak ün kazanan ve ‘Dr. Oz’ isimli programıyla izlenme rekorları kıran doktor Mehmet Öz, dünyanın en saygın dergilerinden Time’a kapak olan bir başka Türk oldu.

9- Recep Tayyip Erdoğan (17 Kasım 2011)

Time dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için attığı manşet "Erdoğan'ın Yolu" (Erdoğan's Way). Erdoğan'ın kendi doğru bildiği yolda gittiği vurgulanan haberde, Türkiye'nin bölgesinde Arap baharı için giderek güçlü bir model oluşturduğu belirtildi.

10- Prof. Dr. Özlem Türeci - Uğur Şahin (2021)

Almanya’nın en büyük ilaç firmalarından BionTech’in kurucu ortakları olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının gösterdiği başarıyla dünya gündeminin bir numarasına yerleşti ve 2021’in ilk sayısında çift kapakla çıkan Time dergisine kapak oldu. Dergi, aynı sayıda kullandığı diğer kapağında ise ABD’deki Kongre baskınına yer verdi.