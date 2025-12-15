Tinder, 2025'in flört trendini açıkladı

Sene sonuna yaklaşılırken flört dünyası bazıları için keyifli bir tatil atmosferi yaratırken, bazıları içinse baskı ve yorgunluk kaynağı olabiliyor. 2025’in karmaşık flört dinamiklerinden bunalanlar için ise 2026 daha umut verici bir tablo sunuyor.

Tinder’ın yayımladığı Year In Swipe 2025 raporu, kullanıcıların ilişkilere bakışında belirgin bir dönüşüm yaşandığını ortaya koyuyor.

Tinder Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi Melissa Hobley, bekarların artık zahmetsiz, açık ve eğlenceli bağlar kurmak istediğini belirterek, “İnsanlar her mesajı didik didik etmekten, her eşleşmeyi uzun uzun analiz etmekten yoruldu” dedi.

Bu değişimle birlikte flört dünyasında öne çıkan yeni eğilimlerden biri de hot-take dating oldu. Değerler üzerinden şekillenen bu yaklaşım, daha uyumlu ilişkiler kurmayı ve sosyal farkındalığı merkeze almayı amaçlıyor.

HOT-TAKE DATING NEDİR?

Tinder’ın raporuna göre hot-take dating, özellikle güçlü değerleri ve net siyasi görüşleri olan kişilere yönelimi ifade ediyor.

Raporda yer alan “Çekim, görüşlerle birlikte gelir” ifadesiyle, bekarların yüzde 37’sinin ortak değerlere sahip olmayı bir ilişki için temel kriter olarak gördüğü vurgulanıyor.

Araştırma, katılımcıların yüzde 41’inin kendisiyle zıt siyasi görüşe sahip biriyle flört etmeye sıcak bakmadığını da gösteriyor. Bu konuda kadınların (%35), erkeklere (%60) kıyasla daha az esnek olduğu dikkat çekiyor.

Tinder, bu yaklaşımın kutuplaşmayla değil, “kendin olmakla” ilgili olduğunun altını çiziyor. Platforma göre eşitlikten empatiye uzanan değerler üzerinden eşleşmekten gurur duyan geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

Tinder’ın verilerine göre flörtte öne çıkan ve ortak olması beklenen başlıca değerler ise şöyle sıralanıyor:

Nezaket: Kullanıcıların yüzde 54’ü için en temel kriter. Başkalarına, özellikle hizmet çalışanlarına kaba davranmak güçlü bir “ick” olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcıların yüzde 54’ü için en temel kriter. Başkalarına, özellikle hizmet çalışanlarına kaba davranmak güçlü bir “ick” olarak değerlendiriliyor. Irksal adalet: Bekarların yüzde 37’si için bu alandaki uyum vazgeçilmez kabul ediliyor.

Bekarların yüzde 37’si için bu alandaki uyum vazgeçilmez kabul ediliyor. Aileye bakış: Çocuk sahibi olma isteği ve evlilik anlayışı gibi konulardaki uyumsuzluk, katılımcıların yüzde 36’sı için ilişkiyi bitirme nedeni.

Çocuk sahibi olma isteği ve evlilik anlayışı gibi konulardaki uyumsuzluk, katılımcıların yüzde 36’sı için ilişkiyi bitirme nedeni. LGBTQ+ hakları: Yüzde 32, bu konudaki görüş ayrılığını ilişki için ciddi bir engel olarak görüyor.

Uzmanlara göre hot-take dating, aslında uzun süredir var olan “değer temelli flört” anlayışının yeni bir adı. Pek çok kişinin ilişki uğruna kendi ilkelerinden ödün vermeye yatkın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu modelin bireyleri kendi değerlerine sadık kalmaya teşvik ettiğini belirtiyor.

Melissa Hobley ise flörtün ek bir stres unsuru değil, heyecan verici bir deneyim olması gerektiğini vurgulayarak 2026’ya dair tabloyu şöyle özetliyor:

“Bekarlar ne istediklerini net biçimde ifade ediyor, inandıkları değerlerin arkasında duruyor ve ilişkilerde dürüstlüğü ön planda tutuyor.”